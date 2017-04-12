Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца года подготовить переход казахского алфавита на латиницу. Об этом он сообщил в статье, опубликованной на портале правительства страны.

Как отмечает Назарбаев, к 2018 году должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики. Кроме того, со следующего года президент предложил начать подготовку специалистов на латинице и приступить к разработке учебников для средних школ.

Лидер Казахстана подчеркнул, что окончательный переход запланирован на 2025 год. К этому времени на латинице должны выходить все деловые документы, периодические издания и книги.

По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер. Теперь же, в соответствии с современными технологиями, средой и коммуникациями, стране вновь необходим латинский алфавит, заключил он.