Япония рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Южной Кореи

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония не считает ситуацию на Корейском полуострове опасной, но готовит и рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Южной Кореи, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"В ближайшее время ситуация не угрожает безопасности", — заявил Суга, признав, что "исходя из гипотетической необходимости защиты и эвакуации японских граждан", правительство рассматривает этот вопрос и ведет подготовку.

В среду на сайте МИД Японии появилось сообщение с просьбой к японцам, находящимся в Южной Корее или планирующим путешествие в эту страну, сообщать о своем местонахождении. МИД подчеркнул, что непосредственной угрозы нет, но с учетом постоянно повторяющихся испытаний ракет КНДР, рекомендовано внимательно следить за ситуацией на полуострове.

В среду агентство Киодо сообщило, что США довели до сведения Японии возможность нанесения удара по КНДР, если Вашингтону не удастся убедить Китай принять более жесткие меры против Северной Кореи.

Агентство также сообщило, что в начале апреля — до американо-китайской встречи на высшем уровне — США довели до сведения Японии возможность нанесения удара по КНДР, если им не удастся убедить Китай принять более жесткие меры против Северной Кореи. "Либо Китай усиливает давление на КНДР, либо США наносят удар – другого выбора не дано", — привело агентство слова неназванного источника в правительстве Японии. Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом в четверг Трампом американский президент сообщил своему азиатскому союзнику, что в отношении КНДР "на стол выложены все варианты выбора".