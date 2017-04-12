СМИ: Ахмадинежад зарегистрировался для участия в выборах президента Ирана

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в среду зарегистрировался для участия в президентских выборах, которые пройдут в мае 2017 года, передает агентство ISNA. © РИА Новости. Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Экс-президент Ирана Ахмадинежад написал письмо Трампу

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в конце сентября 2016 года сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году, о своем решении он объявил в письме верховному лидеру страны Али Хаменеи в ответ на рекомендации не участвовать в выборах.

Регистрация кандидатов в президенты началась в Иране 11 апреля. По данным агентства, в первый день для участия в выборах зарегистрировались 126 человек. После окончания регистрации, которая продлится пять дней, на ТВ стартуют дебаты кандидатов. Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины – 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года.

Президентом Ирана станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов между двумя набравшими больше всего голосов.