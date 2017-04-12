Протестующие разблокировали движение поездов в Киевской области

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги в Киевской области возобновлено после того, как местные жители около трех часов блокировали проезд, сообщила в среду пресс-служба областного главного управления Национальной полиции Украины.

В среду жители поселка Барышевка в Киевской области перекрыли движение поездов, требуя увеличения количества электричек в направлении Киева. Полиция вела переговоры с протестующими.

"Сейчас движение электропоездов уже возобновлено. "Укрзализныця" подсчитывает убытки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства для квалификации данного события", — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что проблемы с перевозками пассажиров существуют на всех направлениях пригородной железной дороги.