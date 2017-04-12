В Киевской области местные жители перекрыли движение поездов, сообщили СМИ

ИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Жители одного из поселков Киевской области перекрыли движение поездов, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
По данным телеканала, сейчас не пропускают ни пассажирские, ни грузовые поезда, в пробке уже стоят три скоростных поезда Hyundai.
Сотрудники полиции ведут переговоры с протестующими.
"Уже уведомили "Укрзализныцю", руководителей, а также юго-западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", — цитирует информагентство "УНН" слова представителя правоохранительных органов.
Он добавил, что движение на железной дороге в Барышевке перекрыли около 100 человек. "Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители Барышевского района, а потом уже к ним присоединились другие, сейчас там около 100 человек", — сказал Жукович.