В Киевской области местные жители перекрыли движение поездов, сообщили СМИ

ИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Жители одного из поселков Киевской области перекрыли движение поездов, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"В Барышевке Киевской области люди легли на железнодорожные рельсы. Требуют увеличить количество электричек до Киева, потому что утром курсирует только шесть вагонов. По словам пассажиров, они едут чуть ли не на головах. Многие вообще не могут залезть в вагоны", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, сейчас не пропускают ни пассажирские, ни грузовые поезда, в пробке уже стоят три скоростных поезда Hyundai.

Сотрудники полиции ведут переговоры с протестующими.

"Уже уведомили "Укрзализныцю", руководителей, а также юго-западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", — цитирует информагентство "УНН" слова представителя правоохранительных органов.

Он добавил, что движение на железной дороге в Барышевке перекрыли около 100 человек. "Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители Барышевского района, а потом уже к ним присоединились другие, сейчас там около 100 человек", — сказал Жукович.