В Совфеде усомнились в адекватности руководства США после слов об Асаде

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что после слов пресс-секретаря президента США Шона Спайсера о том, что даже Гитлер не использовал химическое оружие, усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой.

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это якобы делает Асад.

Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала уволить Спайсера за неудачное сравнение. Сам пресс-секретарь президента США уже извинился за свое заявление, назвав его "бестактным".

"Когда в Вашингтоне говорят о том, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие", или, например, предлагают России обменять поддержку Асада на членство в G7, в геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Российский сенатор подчеркнул, что "если бы эти люди лишь учили "правильной жизни", но они получили в свое распоряжение самый большой военный арсенал планеты".

"Не буду проводить аналогию с известным животным с гранатой, однако трудно избавиться от ощущения ужаса, когда читаешь сообщение о том, что Трамп послал "армаду" к берегам КНДР, ядерного государства, на секундочку", — добавил он.

Кроме того, Косачев отметил, что даже в Европе начинают понимать, что с нынешней Америкой они получили новую головную боль.

"По-моему, даже европейцы с их вечно готовым "одобрямс" и слепой верой в силу круговой поруки начинают понимать, что с нынешней Америкой мир получил не очередное "избавление от проблем", а все усиливающуюся и доселе неизведанную головную боль", — написал Косачев.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.