Белый дом заявил, что "даже Гитлер" не опускался до применения химоружия

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
Сразу же после этого заявления в Twitter появились сотни комментариев с выражением недоумения по поводу высказывания пресс-секретаря.
Sean Spicer just called gas chambers holocaust centers. I guess Guantanamo is an Intercultural facility.— Joshua White (@blackjoshwhite) April 11, 2017
"Шон Спайсер назвал газовые камеры центрами Холокоста. Я предполагаю, что тогда Гуантанамо — это Межкультурный центр", — пишет один из пользователей.
Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.
Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это делает Асад.
"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил он.
При этом США не предоставили никаких доказательств и не прислушались к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем говорить о вине официального Дамаска.
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