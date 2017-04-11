Белый дом заявил, что "даже Гитлер" не опускался до применения химоружия

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал он, в очередной раз обвинив в химатаке в Идлибе сирийские власти и лично президента Башара Асада.

Сразу же после этого заявления в Twitter появились сотни комментариев с выражением недоумения по поводу высказывания пресс-секретаря.

Sean Spicer just called gas chambers holocaust centers. I guess Guantanamo is an Intercultural facility. — Joshua White (@blackjoshwhite) April 11, 2017

​"Шон Спайсер назвал газовые камеры центрами Холокоста. Я предполагаю, что тогда Гуантанамо — это Межкультурный центр", — пишет один из пользователей.

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это делает Асад.

"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля обвинила правительственные войска в применении химоружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Дамаск отверг обвинения и возложил ответственность за инцидент на боевиков и их покровителей. Через несколько дней это стало поводом для американского ракетного удара по сирийской авиабазе.

При этом США не предоставили никаких доказательств и не прислушались к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем говорить о вине официального Дамаска.

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