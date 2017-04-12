Трамп назвал очень успешной встречу с Си Цзиньпином в США

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной" и выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени, сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась во Флориде 6-7 апреля.

"Я был очень рад принять председателя Си Цзинипина в Мар-а-Лаго, а также провести с ним встречу. Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай", — приводит телеканал слова Трампа.