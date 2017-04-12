Китай выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова мирным путем

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил, что Пекин выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова мирным путем, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Китай поддерживает цель по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова, твердо придерживается поддержания мира и стабильности на полуострове, выступает за мирное решение вопроса, намерен поддерживать связь и контакты с США по этому вопросу", — приводит CCTV слова китайского лидера.

Ранее КНДР провела неудачное испытание баллистической ракеты, что вновь обострило ситуацию в регионе. США для поддержания безопасности направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район полуострова.