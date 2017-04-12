"Люди крайне удивятся": хакеры ЦРУ могли атаковать союзников США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Калифорнийская компания Symantec — один из ведущих и авторитетнейших разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности — заявила, что как минимум 40 кибератак на организации из 16 стран были совершены с использованием хакерского инструментария ЦРУ. Об этом говорится в докладе Symantec, опубликованном на интернет-сайте компании. Взламывались сети, серверы, отдельные компьютеры, мобильные телефоны и другое оборудование.

При этом прямо авторы доклада американскую разведку в организации взломов не обвиняют. Они только констатируют: во время кибератак на клиентов Symantec использовался именно арсенал ЦРУ, который был недавно рассекречен WikiLeaks. Этот массив данных получил название Vault 7 ("Сейф № 7").

"Крыша" для ЦРУ

Аналитики Symantec пришли к выводу, что шпионские инструменты и рабочие протоколы, которые принадлежали ЦРУ, использовала хакерская группировка под названием Longhorn. "Инструменты, используемые Longhorn, строго соответствуют срокам разработки и техническим спецификациям, изложенным в документах, раскрытых WikiLeaks. Группа Longhorn использует криптографические протоколы, указанные в документах Vault 7, а также руководство по тактике, чтобы избежать обнаружения, которое содержалось в документах WikiLeaks", — говорится в докладе.

Symantec защищала своих клиентов от хакеров из Longhorn и поэтому тщательно изучила арсенал и историю группировки. Совпали не только сами вредоносные программы, но даже график их обновления: когда новая версия вируса появлялась у ЦРУ, она тут же оказывалась в распоряжении "неизвестных" хакеров. Например, это касается вредоносной программы под названием Fluxwire. Компания Symantec также выяснила (проанализировав время атак), что работали хакеры по североамериканскому времени и пятидневной рабочей неделе — как обычные клерки.

Откуда растут ноги у "русских хакеров"

Longhorn активно проявляет себя по крайней мере с 2011 года. По косвенным признакам группировка начала работать даже раньше — в 2007 году. Объектами атак становились правительства и международные организации, а также финансовые, телекоммуникационные, энергетические предприятия. География взломов — страны Ближнего Востока, Европы, Азии и Африки. Лишь однажды был заражен компьютер в Соединенных Штатах, но спустя всего пару часов на нем был запущен деинсталлятор. По мнению экспертов Symantec, это указывает на то, что атака была "случайной" или "пробной" и хакеры сразу "исправились".

В ЦРУ отказались комментировать доклад Symantec. Вместо этого представитель ведомства Хизер Фритц Хорняк решил в очередной раз раскритиковать WikiLeaks, чьи расследования якобы направлены на дискредитацию американских разведывательных структур и "не только ставят под угрозу персонал и проводимые операции ЦРУ, но и снабжают противников инструментами и информацией, несущими вред". При этом Хорняк отдельно оговорился, что ЦРУ "всегда соблюдает закон" и "не следит за гражданами".

В свою очередь, представитель Symantec Эрик Чен заявил, что кибератакам при помощи средств ЦРУ подвергались вовсе не граждане, а государственные органы и учреждения иностранных государств. Список своих клиентов, атакованных Longhorn, Symantec не раскрывает, но подчеркивает, что "ряд объектов атак принадлежат союзникам США в Европе". "Есть организации, люди в которых будут крайне удивлены, узнав об этом", — заключил Эрик Чен.

Тем временем WikiLeaks опубликовал еще одну часть пакета Vault 7. Новая порция документов рассказывает о программе под названием Grasshopper ("Кузнечик"), которая предназначена для атак на компьютеры с операционной системой Windows. Благодаря Grasshopper хакер мог удаленно "настраивать" атакованный компьютер: блокировать программы, задавать параметры работы, вызывать помехи при использовании антивирусов — в результате пользователь отказывался от защиты. Любопытная деталь: в основу программы Grasshopper входили фрагменты вируса с названием Carberp, в создании которого обвиняли российских хакеров.