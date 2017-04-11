Порошенко провел телефонные консультации с Тиллерсоном

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства.

"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США", — написал Цеголко в Twitter во вторник, но, не уточнил, о чем шла речь в разговоре.

Ранее Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог Киева с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.