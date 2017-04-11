Трамп предложил Си Цзиньпину решить северокорейскую проблему

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что условия торгового соглашения с КНР могут быть связаны с готовностью Пекина помочь в решении "проблемы КНДР".

"Я объяснил председателю КНР, что торговое соглашение с США будет для них значительно лучше, если они решат северокорейскую проблему", — написал американский президент своем аккаунте в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы решить "проблему КНДР" самостоятельно, если КНР откажется помочь. "Северная Корея напрашивается на неприятности. Будет замечательно, если Китай решит помочь. Если нет, мы решим проблему без них!", — написал американский лидер.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде.