Что помешает Вашингтону и Пхеньяну развязать ядерную войну

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Руководство КНДР расценивает отправку американской авианосной ударной группы к Корейскому полуострову как провокацию и готово принять в ответ самые решительные меры. В заявлении представителя МИД Северной Кореи, распространенном Центральным телеграфным агентством страны (ЦТАК), говорится, что перегруппировка авианосной группы доказывает агрессивные намерения США, и Пхеньян способен принять этот вызов.

"Сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы. Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — сказано в заявлении спикера МИД, который также уточняет, что КНДР не выпрашивает мира, но всегда "готова защитить себя силой оружия".

Столь воинственная реакция Северной Кореи последовала за сообщениями о том, что ударное соединение ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова. В боевую группу входят также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Навстречу ядерной угрозе

О том, что ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, 9 апреля сообщило агентство Рейтер. Позже Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что соединение кораблей 8 апреля покинуло Сингапур, но отправилось не в Австралию, как планировалось ранее, а на Север.

В Вашингтоне передислокацию АУГ в район Японского моря объяснили опасностью, исходящей от КНДР, — ядерной угрозой и наращиванием военного потенциала.

Ранее американские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности при администрации президента США представил главе Белого дома Дональду Трампу предложения по противодействию ядерной угрозе, исходящей от Северной Кореи. Варианты действий предусматривают размещение ядерного оружия Пентагона в Южной Корее, физическое уничтожения лидера КНДР Ким Чен Ына и тайную отправку бойцов американского и южнокорейского спецназа в Северную Корею для осуществления диверсий.

После сообщения о начале движения ударной авианосной группы в сторону Японского моря государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу ABC, что Белый дом не собирается свергать северокорейское руководство.

"У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель. Совершенно ясно, что наша цель — денуклеаризация Корейского полуострова", — сказал Тиллерсон.

По его словам, ракетно-ядерная программа КНДР "вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность", и Вашингтон "совершенно ясно дал понять режиму в Пхеньяне, что хочет ее прекращения".

Надежда на Китай

В достижении своей цели — прекращения ядерной программы КНДР — Соединенные Штаты делают серьезную ставку на китайское руководство, способное, по их мнению, повлиять на Пхеньян и убедить Ким Чен Ына свернуть программу.

Об этом, в частности, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, удар крылатыми ракетами "Томагавк", нанесенный кораблями ВМС США в Средиземном море по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат близ города Хомс, на самом деле был не только актом наказания режима Башара Асада за химическую атаку в провинции Идлиб, но и сигналом для руководства КНР. Вашингтон таким образом продемонстрировал Пекину готовность пойти на самые решительные действия для достижения своих целей — с тем, чтобы склонить Китай к сотрудничеству.

Версия Урсулы фон дер Ляйен вполне вписывается в полуконспирологическую теорию, которую активно развивают журналисты и политологи. Согласно ей, удар "Томагавками" по Сирии США неслучайно произвели именно в тот момент, когда Дональд Трамп наедине в закрытом режиме беседовал в своем поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде с китайским лидером Си Цзиньпином, которому лично сообщил о совершении ракетной атаки. Мало того, старт "Томагавков" произошел в то самое время, когда Си и Трамп сидели за обеденным столом.

Но если даже отбросить всю нарочитую театральность такого сюжета, то обсуждение американским и китайским руководителями ситуации с северокорейской ракетно-ядерной программой действительно стало важной частью их флоридского саммита — это подтвердил и Рекс Тиллерсон. По его словам, Си Цзиньпин "выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы" и заявил, что "хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в ядерном оружии".

Ранее Тиллерсон также заявлял о том, что удар по сирийской авиабазе должен послужить сигналом другим агрессивным режимам, назвав при этом Северную Корею.

Переговоры, состоявшиеся 6-7 апреля, госсекретарь оценил как "очень открытые и очень искренние" и сообщил, что Вашингтон ожидает от Пекина конкретных шагов. Ожидая, он направляет к корейским берегам боевые корабли, оснащенные самолетами, ракетами и противоракетным вооружением.

Сеул в смятении

Реакция Южной Кореи показывает, что ближайший сосед и многолетний враг КНДР испытывает в связи с происходящими событиями двойственные чувства.

"Развертывание авианосной ударной группы отражает серьезное отношение США к ситуации на Корейском полуострове", — заметил в понедельник на брифинге в Сеуле официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Кореи Мун Сан Гюн.

Он заявил, что этот шаг направлен в первую очередь "на укрепление обороноспособности" в связи с возможным осуществлением КНДР "новых стратегических провокаций", имея в виду новые ядерные испытания или запуски баллистических ракет.

В то же время министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё осторожно высказался против превентивного удара США по КНДР, если Вашингтон решится на такой шаг. "Вопрос превентивного удара, вероятно, направлен на урегулирование ядерной проблемы Северной Кореи, но для нас он также связан с защитой безопасности граждан", — сказал министр.

© AP Photo/ Lee Jin-man Военнослужащий на палубе авианосца ВМС США Карл Винсон после взлета истребителя-бомбардировщика F/A-18. Март 2017 года

Представитель Минобороны Мин Сан Гюн уклонился от ответа на вопросы журналистов о последствиях возможного упреждающего американского удара по КНДР, заметив лишь, что "южнокорейские войска готовы противостоять северокорейским провокациям". По его словам, "непредсказуемый режим Ким Чен Ына может осуществить их в преддверии 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, отмечаемой 15 апреля".

Тем временем американское издание Foreign Policy предупреждает, что внутриполитическая ситуация в самой Южной Корее в ближайшее время может существенно измениться, что способно серьезно помешать планам Вашингтона. Дело в том, что 9 мая в стране пройдут внеочередные президентские выборы, назначенные из-за того, что предыдущая глава государства Пак Кын Хе в начале марта была подвергнута импичменту.

Скандал, сопровождавший отставку экс-президента, уголовные обвинения в злоупотреблении властью и коррупции, предъявленные ей, резко уронили авторитет правившей в стране Консервативной партии, и на предстоящих выборах с большим отрывом лидируют кандидаты от либерально-демократических сил. Фаворит гонки Мун Чжэ Ин — активный противник размещению в Южной Корее американской системы противоракетной обороны THAAD и сторонник налаживания диалога как с Северной Кореей, так и с Китаем.

Второй по рейтингу кандидат Ан Чхоль Су, представляющий Народную партию, не намерен сопротивляться развертыванию на полуострове ПРО США, но также выступает за сближение двух Корей.

По мнению издания, победа в Южной Корее либералов с их курсом на сотрудничество с Пхеньяном может серьезно осложнить политику Вашингтона, направленную на ужесточение позиций в отношении КНДР.