СМИ: Гамбург готовится к погромам и беспорядкам во время саммита G20

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Полиция Гамбурга готовится к крупным беспорядкам во время саммита G20 ("группы двадцати"), который пройдет 7 и 8 июля, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных кругах.

"Саммит G20 может стать катастрофой, о намерении приехать заявили экстремисты со всей Европы. Полиция готовится к серьезным беспорядкам", — сообщает издание.

Гамбург с населением примерно в 2 миллиона человек — это "кошмарный сон" для правоохранителей, планирующих схему безопасности мероприятия. Официально никаких прогнозов полиция пока не делает, но ожидается, что только из Германии в город на время саммита съедется около 2 тысяч демонстрантов, готовых к насилию.

"Из остальной Европы — минимум еще столько же. В общей сложности может быть около 150 тысяч демонстрантов", — пишет издание.

Помимо полиции к последствиям беспорядков готовятся больницы, суды ищут дополнительных судей, чтобы выписывать ордера на арест предполагаемых участников погромов.

"Владельцы магазинов в центре города задаются вопросами, стоит ли им вообще в это время открывать магазины", — отмечает СМИ.