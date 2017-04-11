В Иракском Курдистане назвали сроки возможного референдума о независимости

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости. Курдская региональная администрация Ирака (КРАИ) планирует провести референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана в сентябре параллельно с парламентскими выборами и выборами главы курдской автономии Ирака, заявил депутат иракского парламента от Курдской демократической партии (КДП) Эрделан Нуреддин.

По его словам, которые приводит агентство Anadolu , члены делегации КРАИ на прошлой неделе посетили Багдад, где сообщили президенту, премьер-министру и спикеру парламента Ирака о дате и порядке проведения референдума.

КДП и "Патриотический союз Курдистана" сформировали совместную делегацию, которая приступила к проведению консультаций по референдуму с политическими партиями курдской автономии Ирака.

В марте глава курдской автономии Ирака Масуд Барзани на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем сообщил, что референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана пройдет в ближайшее время. Представители различных партий Иракского Курдистана накануне провели встречу с иностранными дипломатами и консулами, работающими в Эрбиле, чтобы предупредить их о проведении в этом году референдума о независимости региона.