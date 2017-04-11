Блогер Лапшин подал апелляцию на решение суда в Баку о продлении ареста

БАКУ, 11 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Блогер Александр Лапшин, являющийся гражданином России и Израиля, подал апелляционную жалобу на решение суда в Баку о продлении срока ареста, жалоба будет рассмотрена в ближайшие 10-15 дней, сообщил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

Ранее суд продлил срок ареста Лапшина на три месяца.

"Мой подзащитный, содержащийся в Бакинском следственном изоляторе N1, подал апелляционную жалобу на решение о суда о продлении срока его пребывания под стражей на три месяца. Жалоба будет рассмотрена в течение ближайших 10-15 дней", — сказал Чернин.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.