В ДНР обвинили Киев в подтасовке фактов о причинах блокады

ДОНЕЦК 11 апр — РИА Новости. Киев искажает факты и манипулирует общественным мнением, называя причиной блокады Донбасса введение внешнего управления на предприятиях в ДНР, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

"Некоторые украинские политики пытаются преподнести блокаду как ответ на введение нами внешнего управления на предприятиях. Это наглая ложь и попытка манипулировать общественным мнением. На самом деле блокада была введена представителями националистических батальонов в начале этого года. А нацбаты структурно входят в министерство внутренних дел и их нельзя представлять общественными активистами", — сказал Захарченко.

Также Захарченко подчеркнул, что решение ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции было адекватной реакций на организованную Киевом блокаду в отношении республик.

"А Порошенко сделал эту блокаду из как-бы государственной, полностью государственной", — заключил он.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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