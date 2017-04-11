В ДНР обвинили Киев в подтасовке фактов о причинах блокады

ДОНЕЦК 11 апр — РИА Новости. Киев искажает факты и манипулирует общественным мнением, называя причиной блокады Донбасса введение внешнего управления на предприятиях в ДНР, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
Также Захарченко подчеркнул, что решение ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции было адекватной реакций на организованную Киевом блокаду в отношении республик.
В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.
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