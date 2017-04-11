Россия обеспокоена угрозой возможных ударов США по КНДР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия озабочена тем, что США намекают на возможность силового сценария в отношении КНДР, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы очень озабочены вопросом, что в Вашингтоне задумали в отношении КНДР, намекая на возможность одностороннего силового сценария. Важно понять, как это соотносится с коллективными обязательствами по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова, закрепленными в резолюциях СБ ООН", — говорится в тексте заявления.

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