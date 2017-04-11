На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Партию крымского вина арестовали на международной выставке в итальянской Вероне, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.
"Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению", — подчеркнул чиновник.
"Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями", — добавил Аксенов.
Ранее СМИ сообщили, что крымские вина были убраны с российского стенда на винной выставке Vanitaly после обращения в местную полицию украинской стороны.
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