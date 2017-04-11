На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Партию крымского вина арестовали на международной выставке в итальянской Вероне, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается", — заявил Аксенов журналистам.

Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

"Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению", — подчеркнул чиновник.

Он также пообещал защитить крымских производителей.

"Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями", — добавил Аксенов.

Ранее СМИ сообщили, что крымские вина были убраны с российского стенда на винной выставке Vanitaly после обращения в местную полицию украинской стороны.

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