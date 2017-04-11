В ДНР обвинили украинские нацбатальоны в нарушении перемирия

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Вина за нарушения режима прекращения огня в Донбассе полностью лежит на украинских нацбатальонах, которые неподконтрольны Киеву, считает руководитель фракции " Донецкая республика" в парламенте самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

"Нарушения режима прекращения огня в Донбассе происходят исключительно по вине добровольческих батальонов, которые уже не подконтрольны Киеву. А факт того, что (президент Украины Петр) Порошенко боится выступить против нацбатальонов, в какой-то степени объясняет позицию украинской стороны в минских переговорах и срыв ею любых договоренностей по урегулированию конфликта ", — сказал он журналистам.

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