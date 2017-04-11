Корейские школьники посетили российский крейсер "Варяг", прибывший в Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Ученики филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона посетили флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга", которые зашли с визитом в Южную Корею, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Большинство из учащихся — это этнические корейцы, которые обучаются по русской программе. Российские моряки провели для ребят экскурсии по боевым кораблям, ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением флагмана", — сообщил Матвеев.
По его словам, программой пребывания запланировано посещение "Варяга" генеральным консулом Российской Федерации в Пусане, а также командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея.
Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР, добавил Матвеев.