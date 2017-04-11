Ракетный крейсер "Варяг" прибыл в южнокорейский порт Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

По его словам, в состав отряда вошли флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга". Российские моряки встретятся с представителями командования ВМС Южной Кореи, мэром Пусана и российским генеральным консулом.

"Военнослужащие Тихоокеанского флота смогут осмотреть достопримечательности города Пусан и проведут ряд совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта", — добавил Матвеев.

По данным агентства Рёнхап, российские корабли пробудут в Южной Корее четыре дня.

Корабли Тихоокеанского флота вышли в поход 1 апреля, они пробудут в море более двух месяцев. За это время морякам предстоит совершить еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в иностранные порты.

По словам Матвеева, основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.