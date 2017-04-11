Ракетный крейсер "Варяг" прибыл в южнокорейский порт Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.
"Военнослужащие Тихоокеанского флота смогут осмотреть достопримечательности города Пусан и проведут ряд совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта", — добавил Матвеев.
По данным агентства Рёнхап, российские корабли пробудут в Южной Корее четыре дня.
По словам Матвеева, основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.