Назарбаев: в Казахстане лишение гражданства предостережет от терроризма

АСТАНА, 11 апр – РИА Новости. Мера о лишении гражданства предостережет граждан Казахстана от вступления в террористические организации, заявил в интервью телекомпании "Мир" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в "Исламском государстве"* (ИГ, запрещена в РФ) сейчас человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза – до пяти тысяч, а может и больше. В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов", — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.

Президент Казахстана отметил, что с теми, кто вернулся, в республике пытались проводить профилактическую работу, но это не дало результатов. "Поэтому было принято решение закрыть им путь домой", — сказал Назарбаев.

Ранее в конституцию Казахстана были внесены дополнения, которые предполагают, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за терроризм, а также за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Казахстана. Министерство юстиции Казахстана разработало концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан". Лишать гражданство предлагается, в частности, за такие статьи, как "наемничество", "нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой", "государственная измена", "посягательство на жизнь первого президента республики Елбасы (Лидера нации — ред.), "сепаратистская деятельность", "создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности", "акт терроризма" и другие.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.