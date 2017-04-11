Усманов заявил, что Навальный не имеет права обвинять его в коррупции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов считает, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет морального права обвинять его в коррупции и финансировании фонда, якобы связанного с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.
Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".