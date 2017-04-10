В Италии открылась встреча глав МИД "Большой семерки"

ЛУККА (Италия), 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Главы МИД стран "Большой семерки" съехались в Герцогский дворец тосканского города Лукка, где чуть позже начнётся их совместное заседание.

В Швейцарском дворе коллег встречал представитель страны-хозяйки, глава МИД Италии Анджелино Альфано. После коротких приветствий и небольшой фотосессии Альфано проводил каждого из них внутрь дворца.

Собравшиеся в пресс-центре журналисты предполагали, что последним на саммит прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон, к которому приковано особое внимание в свете его предстоящего визита в Москву, однако министром, приехавшим чуть позже остальных, оказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Саммиту предшествовали ряд двусторонних встреч и траурное мероприятие в местечке Сант'Анна-ди-Стаццема, в котором приняли участие Альфано, Тиллерсон, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и послы страны "семерки" в Италии.

Церемония поминовения была посвящена памяти погибших в нацистской резне в 1944 году. Жертвами массового расстрела, который при отступлении провели войска СС, стали 560 мирных жителей.

Программа самой встречи претерпевает изменения буквально на ходу. Так, поздно вечером в воскресенье стало известно, что на полях встречи министров G7 во вторник утром состоится специальное заседание по Сирии, в котором, как ожидается, примут участие министры иностранных дел Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

Встреча глав МИД стран "Большой семерки" предваряет саммит G7 на Сицилии, запланированный на конец мая. Повестка нынешней встречи охватывает весь спектр международных проблем — от борьбы с терроризмом и развития ядерной программы КНДР до ситуации на востоке Украины и в Ливии.