В полиции рассказали, сколько займет расследование теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 10 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма не исключает, что расследование пятничного теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, может занять много времени.

"В расследовании заняты около 100 следователей, и полиция не исключает, что на работу понадобится год", — сказал на пресс-конференции в Стокгольме один из руководителей следствия Матс Лёвинг.

На пресс-конференции также стало известно, что были проведены более 600 допросов.

"Мы уверены в том, что у нас именно тот человек, который сидел за рулем грузовика", — сказал глава полиции Швеции Дан Элиассон, также принявший участие во встрече с журналистами.

Полиция Стокгольма арестовала двух человек. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго задержали в воскресенье утром. Элиассон не стал сообщил подробностей о втором арестованном и объяснил это тем, что подозрения по поводу его причастности к преступлению классифицируются как слабые.

"Полиция занимается розыском нескольких других человек, которых мы хотели бы допросить", — сказал глава полиции.

Полиция не стала уточнять, сколько именно людей доставлены в полицию для допроса.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

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