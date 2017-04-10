В Одессе задержали 16 участников беспорядков в День освобождения города

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Одесская полиция принимает меры по недопущению провокаций во время празднования Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков, уже задержала 16 человек конфликта, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Одесской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в понедельник, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полиция задержала шесть человек.

"Во время торжественных мероприятий, которые проводились по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее славы между активистами разных политических взглядов возник конфликт и толкотня. Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 активных участников – представителей разных политических сил и граждан, которые приняли участие в конфликте", — сообщает полиция.

Задержанные доставлены в участки, решается вопрос об открытии головного дела по статье "хулиганство".