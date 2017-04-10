В Одессе радикалы устроили потасовку в День освобождения города от фашистов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в День освобождения города от фашистов. Полиция задержала шесть человек, сообщило местное интернет-издание "Таймер".
активиста по фамилии Гомуло угомонили в автозак.— whiteKroleg (@whiteKroleg) 10 апреля 2017 г.
хороший тренд.#Одесса pic.twitter.com/Np5iPycEI3
По данным "Таймера", сотрудники правоохранительных органов задержали шесть агрессивно настроенных представителей организаций правого толка, в том числе экс-главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
Во время стычек в Одессе задержали 16 человек#Одесса #потасовка #полиция #хулиганство #задержаниеhttps://t.co/hABUzDjffZ pic.twitter.com/enciEGSWXj— 112.ua (@news112ua) 10 апреля 2017 г.
Как отмечается в сообщении, задержанные пытались сорвать мероприятие "куликовцев". Подробности уточняются.
*экстремистское движение, запрещено в России