В Одессе радикалы устроили потасовку в День освобождения города от фашистов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в День освобождения города от фашистов. Полиция задержала шесть человек, сообщило местное интернет-издание "Таймер".

"Днем 10 апреля на Аллее славы возник конфликт между активистами Куликова поля, пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в честь Дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, и майдановцами", — сообщило издание со ссылкой на корреспондента с места событий.

​По данным "Таймера", сотрудники правоохранительных органов задержали шесть агрессивно настроенных представителей организаций правого толка, в том числе экс-главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко.

Как отмечается в сообщении, задержанные пытались сорвать мероприятие "куликовцев". Подробности уточняются.

*экстремистское движение, запрещено в России