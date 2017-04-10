В ДНР опровергли данные СМИ о массированном обстреле поселка Пески

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию, появившуюся в украинских СМИ, о массированном обстреле подконтрольного Киеву поселка Пески под Донецком.

"Вчера я заявлял, что украинское военное командование готовит вооруженную провокацию в районе прифронтового поселка Пески. Туда согнали несколько групп журналистов для проведения постановочных съемок якобы нарушений минских соглашений ДНР. Так и произошло. Во всех центральных украинских СМИ прошла информация, что ДНР совершили мощный обстрел Песок с применением минометов, бронетехники и легкого вооружения", — сказал Басурин.

По его словам, это не первый случай привлечения силовиками журналистов для "распространения дезинформации по обвинению ДНР в нарушениях Минских договоренностей".

"Однако такими постановочными кадрами украинская сторона только подтверждает, что мы соблюдаем взятые на себя обязательства", — добавил Басурин.

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