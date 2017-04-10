В ДНР опровергли данные СМИ о массированном обстреле поселка Пески

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию, появившуюся в украинских СМИ, о массированном обстреле подконтрольного Киеву поселка Пески под Донецком.
По его словам, это не первый случай привлечения силовиками журналистов для "распространения дезинформации по обвинению ДНР в нарушениях Минских договоренностей".
"Однако такими постановочными кадрами украинская сторона только подтверждает, что мы соблюдаем взятые на себя обязательства", — добавил Басурин.
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