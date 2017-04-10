СМИ узнали о возможных шагах Сеула и Пекина в случае новых пусков Пхеньяна

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея и Китай согласились с тем, что в случае дальнейших испытаний КНДР межконтинентальных баллистических ракет должны быть приняты дополнительные строгие меры СБ ООН, передает информационное агентство Рёнхап.

По его данным, в понедельник в Сеуле состоялась встреча глав делегаций двух стран на замороженных ныне шестисторонних переговорах о ядерной проблеме Корейского полуострова. В ней принимали участие заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн и специальный представитель правительства Китая по КНДР У Давэй.

Как отметило агентство, южнокорейская сторона вновь отстаивала необходимость размещения на юге полуострова системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

Хотя шестисторонние переговоры, которые были начаты в 2003 году в Пекине дипломатами России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, давно зашли в тупик и более не проводятся, отдельные страны проводят совещания глав делегаций, которые по-прежнему назначаются их правительствами.

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