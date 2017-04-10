СМИ узнали о возможных шагах Сеула и Пекина в случае новых пусков Пхеньяна

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея и Китай согласились с тем, что в случае дальнейших испытаний КНДР межконтинентальных баллистических ракет должны быть приняты дополнительные строгие меры СБ ООН, передает информационное агентство Рёнхап.
Как отметило агентство, южнокорейская сторона вновь отстаивала необходимость размещения на юге полуострова системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.
Хотя шестисторонние переговоры, которые были начаты в 2003 году в Пекине дипломатами России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, давно зашли в тупик и более не проводятся, отдельные страны проводят совещания глав делегаций, которые по-прежнему назначаются их правительствами.
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