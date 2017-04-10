Нацкомиссия Украины отменила решение о введении абонентской платы за газ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины отменила решение о введении абонентской платы за газ, сообщил в понедельник на заседании комиссии глава ведомства Дмитрий Вовк.

Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являлись платой за подключение к системе газоснабжения и должны были оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. В соответствии с решением, потребителям планировалось начислять плату за газ как за товар, а также отдельно плату за пользование присоединенными мощностями. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение о введении абонентской платы за пользование газосетями.

"Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом, о том, чтобы скачивать, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения", — приводит слова Вовка сайт телеканала "112 Украина".

Он подтвердил, что Нацкомисии отменяет решение об абонентской плате за газ. "Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля, полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться ни для одного украинца повышения не произойдет", — отметил Вовк.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.