Девять человек остаются в больнице после теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 10 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Девять человек по-прежнему находятся в больнице после наезда грузовика на толпу в Стокгольме, двое из них — в тяжелом состоянии.

"Девять пациентов по-прежнему находятся в больнице. У двоих из них серьезные травмы. Травмы семерых оцениваются как легкие", — говорится в сообщении для прессы отдела здравоохранения администрации Стокгольма.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Полиция Стокгольма арестовала двоих человек по подозрению в совершении теракта. В пятницу был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, по имеющимся данным, находился за рулем грузовика. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго подозреваемого задержали в воскресенье утром, информации о нем пока нет.