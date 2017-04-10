Девять человек остаются в больнице после теракта в Стокгольме
10:5510.04.2017
(обновлено: 11:08 10.04.2017)
12601
СТОКГОЛЬМ, 10 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Девять человек по-прежнему находятся в больнице после наезда грузовика на толпу в Стокгольме, двое из них — в тяжелом состоянии.
"Девять пациентов по-прежнему находятся в больнице. У двоих из них серьезные травмы. Травмы семерых оцениваются как легкие", — говорится в сообщении для прессы отдела здравоохранения администрации Стокгольма.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.
Полиция Стокгольма арестовала двоих человек по подозрению в совершении теракта. В пятницу был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, по имеющимся данным, находился за рулем грузовика. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго подозреваемого задержали в воскресенье утром, информации о нем пока нет.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.