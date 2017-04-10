В Осло ищут возможную связь задержанного россиянина с террористом в Швеции

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полицейская служба безопасности проверит возможную связь задержанного в Осло по делу об обнаружении самодельного взрывного устройства выходца из РФ и террориста, которого подозревают в наезде на толпу в Стокгольме, где погибли четыре человека, сообщает телекомпания NRK.

По данным телекомпании, полиция безопасности проверит, существует ли связь задержанного 17-лентего российского гражданина с 39-летним мужчиной, которого подозревают в том, что он сидел за рулем грузовика, наехавшего на толпу в Стокгольме.

"Расследование, которое мы проводим, покажет, существует ли связь с задержанным в Стокгольме", — сообщила представитель службы безопасности Аннетт Аамодт, которую цитирует издание Svenska Dagbladet.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища. Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, добавили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в нелегальном обращении со взрывчатыми веществами, ему грозит серьезное наказание.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. По данным шведских СМИ, которые ссылаются на свои источники, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания.