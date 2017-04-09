Генпрокуратура Южной Осетии не увидела существенных нарушений на выборах

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Южной Осетии не располагает данными о каких-либо существенных нарушениях на выборах президента, заявил журналистам генпрокурор Урузмаг Джагаев.

"Существенных нарушений на избирательных участках нет. Есть незначительные нарушения, которые существенного влияния на проведение выборов не имеют", — сказал Джагаев.

По его словам, заявления, которые поступали, рассматривались вовремя. "Это говорит о высокой избирательной культуре народа Южной Осетии, о хорошей подготовительной работе Центризбиркома", — отметил Джагаев.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. На высший пост претендуют действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32736 избирателей.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>