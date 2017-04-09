Глава МИД Италии осудил теракты в Египте

РИМ, 9 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано осудил теракты, совершенные в воскресенье в храмах Коптской церкви в Египте, и выразил уверенность в том, что террор будет побежден.

По словам главы МИД, он испытал ужас, когда узнал о взрывах, совершенных в египетских городах Танта и Александрия в Пальмовое (Вербное) воскресенье. "За эти подлые нападения пришлось заплатить кровью в месте мира. Это делает данный акт еще более низким и коварным", — отметил он.

Выразив солидарность с родственниками жертв, Коптской церковью и всем народом Египта, Алфано заявил: "Террор будет побежден, и правительство Италии находится на стороне тех стран, которые предпринимают особые усилия, чтобы противодействовать ему".