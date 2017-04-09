Источник: среди погибших в терактах в Египте нет иностранных граждан

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Иностранные граждане, по предварительной информации, не пострадали в результате терактов в Египте, сообщил РИА Новости источник в МВД страны.

"По поступившей на настоящий момент информации, иностранцев среди жертв теракта в Танте и Александрии нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Каире, а также ряде провинций Египта усилены меры безопасности на правительственных объектах. Особое внимание уделяется охране дипломатических представительств в египетской столице и в Александрии.

В главной церкви египетской Танты в воскресенье утром прогремел взрыв, погибло более 30 человек, десятки получили ранения. Позже еще один взрыв прогремел у входа в одну из церквей Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Там погибло не менее 13 человек, в том числе четверо сотрудников МВД.