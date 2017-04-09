Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 9 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Тысячи людей собрались в центре Стокгольма на манифестацию любви, мира и поддержки друг друга в память о погибших во время теракта, совершенного в пятницу, который унес жизни четырех человек. Манифестация транслируется на сайтах многих шведских СМИ и проводится по частной инициативе одного из шведских публицистов Дамона Расти.

Инициативу поддержали городские власти Стокгольма и многие жители города. Участники манифестации планируют почтить память погибших минутой молчания.

В пятницу грузовик на высокой скорости въехал в людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было угнано во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.