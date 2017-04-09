Число погибших при взрыве у военной базы в Сомали увеличилось до 15

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. До 15 человек выросло число погибших при взрыве у военной базы в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Рейтрер со ссылкой на представителя вооруженных силах страны.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Взрыв прогремел в воскресенье около военной базы в Могадишо. По данным военных, взрывное устройство привел в действие смертник, его целью были высокопоставленные военные чиновники. По данным агентства, взрыв уничтожил проезжавший мимо микроавтобус с мирными жителями.

"Маршрутное такси с гражданскими лицами было уничтожено, все пассажиры погибли", — сказал представитель вооруженных сил Абдикадир Хуссейн.

"По меньшей мере 15 человек, в основном гражданские лица, погибли в результате взрыва", — сказал агентству представитель армии Хуссейн Нур.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.