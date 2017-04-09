СМИ: число жертв взрыва у церкви в Александрии в Египте возросло до 11

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 человек, сообщает телеканал "ОН-ТВ" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения, пострадали порядка сорока человек.

Ранее телеканал сообщил, что взрыв был слышен у церкви в городе Александрия. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше. В числе погибших – трое полицейских.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.

Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к ней, прогремел второй взрыв.