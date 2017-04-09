СМИ узнали, о чем Тиллерсон планирует говорить в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время предстоящего визита в Москву потребует, чтобы Россия отказалась от поддержки сирийского лидера Башара Асада, пишет The Sunday Times без указания источников.

По информации издания, у США и Великобритании есть совместный план по Сирии. Вашингтон и Лондон хотят "начать переходный период" в стране.

Также Тиллерсон собирается представить доказательства того, что в Кремле знали о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе, отмечается в статье.

По данным издания, госсекретарь может обвинить Кремль в том, что он нарушил соглашение 2013 года и не выполнил обязательства, связанные с ликвидацией сирийского химического оружия, утверждает газета.

Накануне глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что сирийская армия не применяла химоружие, и указал на необходимость тщательно и беспристрастно разобраться в ситуации.

Визит американского госсекретаря запланирован на 11-12 апреля. В субботу глава британского МИД Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон представит общую позицию стран G7.

На прошлой неделе в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб применили химическое оружие. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах и 200 раненых, обвинив в атаке Дамаск. Сирийские власти отвергли все обвинения.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за химическую атаку на президента Башара Асада и отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат. Российский лидер Владимир Путин назвал это агрессией против суверенного государства. При этом в Москве призывают тщательно расследовать произошедшее на основе реальных доказательств.