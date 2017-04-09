Число жертв взрыва у церкви в Александрии возросло до шести

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв взрыва у церкви второго по величине города Египта – Александрии — возросло до шести, еще порядка 40 человек пострадали, сообщает телеканал "ОН-ТВ".

Ранее телеканал сообщил, что взрыв был слышен у церкви в городе Александрия. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше. В числе погибших – трое полицейских.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте располагается его резиденция.

Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.

Ранее в воскресенье взрыв в церкви египетского города унес жизни 30 человек.

В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.