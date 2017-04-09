СМИ: число жертв первого взрыва в египетской Александрии выросло до 3

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв взрыва у церкви во втором по величине городе Египта — Александрии — возросло до трех, еще 31 человек пострадал, сообщает телеканал "ОН-ТВ".

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа. В противном случае жертв было бы намного больше.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.