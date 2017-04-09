В столице Сомали при взрыве около военной базы пострадали трое солдат

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел около военной базы в сомалийской столице Могадишо, трое солдат получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на военных.

"В результате взрыва ранены трое наших солдат. Мы полагаем, что взрывное устройство было заложено у ворот военной базы. Мы проводим расследование", — заявил агентству представитель армии Абдинур Фарах (Abdinur Farah).

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.