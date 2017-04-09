Явка на выборах президента в Южной Осетии достигла 33,5%

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Явка на выборах президента Южной Осетии и референдуме по переименованию республики в государство Алания, по данным на 12.00 мск, составила почти 33,5%, заявила журналистам глава ЦИК Белла Плиева.

"По всей республике процент проголосовавших — 33,487%", — сказала Плиева, отметив, что это данные на 12.00. При этом ранее сотрудники местного ЦИК продемонстрировали электронное онлайн-табло, согласно которому явка на 12.00 составляла 24,1%.

По словам Плиевой, в Цхинвале проголосовали 31,233%, Цхинвальском районе — 35,294%, Джавском районе — 14,236%, Знаурском районе — 33,475%, Ленингорском районе — 44,957%, Квайсе — 44,972%.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.