Минобороны ДНР опасается провокаций силовиков на северных окраинах Донецка

ДОНЕЦК 9 апр — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков на северных окраинах города Донецка, сообщил журналистам заместитель командующего вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня в районе населенного пункта Пески отмечается большое скопление групп украинских журналистов. Предполагаем, что в данном районе украинская сторона готовит вооруженную провокацию для последующего обвинения ДНР в нарушении режима прекращения огня", — сказал он.