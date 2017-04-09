Глава Европарламента выразил соболезнования после взрывов в Танте

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил соболезнования в связи с взрывом в церкви в египетском городе Танта, унесшим жизни 30 человек.

"Мои мысли с жертвами нападения на коптов-христиан в Танте. Убийство во имя бога — это убийство против божьей воли", — написал Таяни на своей официальной странице в микроблоге Twitter

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.