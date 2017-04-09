Явка на выборах президента Южной Осетии составила 24,1% на 12.00 мск

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Явка на выборах президента Южной Осетии и референдуме по переименованию республики в Государство Алания по данным на 12.00 мск составила 24,1%, свидетельствуют данные ЦИК.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.