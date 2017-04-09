В Цхинвале проголосовал кандидат в президенты Южной Осетии Бибилов

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Осетии спикер парламента Анатолий Бибилов проголосовал в Цхинвале на президентских выборах и на референдуме по переименованию республики в государство Алания, передает корреспондент РИА Новости.

Бибилов пришел на избирательный участок с внуком на руках.

"Жду от выборов, в первую очередь, обретения благополучия людьми. Самое главное — победа народа. Сегодня вербное воскресенье, праздник и выборы — это в какой-то степени символично", — сказал он после того, как отдал свой голос.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания.

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