Тибилов на выборах президента Южной Осетии пожелал удачи своим оппонентам

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Леонид Тибилов пожелал удачи своим оппонентам на выборах главы государства.

"Мои оппоненты идут со своей программой на выборы. Они знакомы нашему народу. Думаю, что народ выразит свое отношение каждому кандидату. Конечно, успехов всем", — сказал Тибилов после того, как сам проголосовал в Цхинвале.

Он также отметил, что готов продолжать борьбу за этот пост во втором туре, если сегодняшние выборы не выявят победителя.

"Немного остается, посмотрим мой расклад примерно к 8-9 часам. Будет второй тур – будем продолжать работать", — сказал Тибилов журналистам, комментируя заявления о высокой вероятности проведения второго тура.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

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