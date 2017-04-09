Глава Южной Осетии проголосовал на президентских выборах и референдуме

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Глава Южной Осетии Леонид Тибилов проголосовал на президентских выборах и на референдуме по переименованию республики в государство Алания, передает корреспондент РИА Новости.

Лидер Южной Осетии опустил бюллетени в урну на избирательном участке в школе №5 в Цхинвале. На участке зарегистрированы 1588 избирателей. Ожидается, что кроме действующего президента тут проголосует экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты, который является выпускником пятой школы.

Тибилов пришел с внуком, как и пять лет назад. Прежде чем получить бюллетень, ему пришлось постоять в очереди. Затем он проследовал в кабинку также в сопровождении внука, который опустил бюллетень в урну.

"Мы пришли сюда на избирательные участки выбрать президента страны на следующие пять лет. Это означает, что мы сегодня должны сказать "да" стабильности, спокойствию, развитию нашей страны, сказать "да" тем соглашениям, которые имеются у Южной Осетии с Российской Федерацией с тем расчетом, чтобы углублять эти отношения", — сказал Тибилов.

Он указал, что Южная Осетия всегда будет благодарна России. Он поздравил югоосетинский народ с этим днем.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

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