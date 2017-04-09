Глава Южной Осетии проголосовал на президентских выборах и референдуме

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Глава Южной Осетии Леонид Тибилов проголосовал на президентских выборах и на референдуме по переименованию республики в государство Алания, передает корреспондент РИА Новости.
Тибилов пришел с внуком, как и пять лет назад. Прежде чем получить бюллетень, ему пришлось постоять в очереди. Затем он проследовал в кабинку также в сопровождении внука, который опустил бюллетень в урну.
"Мы пришли сюда на избирательные участки выбрать президента страны на следующие пять лет. Это означает, что мы сегодня должны сказать "да" стабильности, спокойствию, развитию нашей страны, сказать "да" тем соглашениям, которые имеются у Южной Осетии с Российской Федерацией с тем расчетом, чтобы углублять эти отношения", — сказал Тибилов.
В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
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